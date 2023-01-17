В Москве начали поднимать цены на один тип жилья

Apple Real Estate: около 20 процентов продавцов стали поднимать цены на премиальное жилье

Некоторые продавцы премиального жилья на вторичном рынке начали поднимать цены. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Apple Real Estate.

По данным экспертов, около 20 процентов продавцов повысили стоимость этого типа жилья жилья в сегментах бизнес и премиум до уровня января 2022 года. Некоторые владельцы объектов, которые не готовы делать скидки, сдают жилье в аренду, пока не найдут покупателя.

Динамику на рынке жилья объяснили тем, что в первые девять месяцев 2022 года продавцы стремились скорее продать объекты и резко снижали стоимость. Иногда скидки достигали 15-20 процентов. Однако с конца 2022-го специалисты заметили в сегментах обратную тенденцию.

Ранее аналитики компании «Метриум» выяснили, что по итогам четвертого квартала 2022 года сильнее всего новостройки массового сегмента и бизнес-класса подорожали в районе Выхино-Жулебино. Средняя цена одного квадратного метра в новостройках выросла на 53,4 процента.