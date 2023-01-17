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12:59, 17 января 2023Наука и техника

Раскрыто будущее складных смартфонов в 2023 году

TrendForce: рынок складных смартфонов увеличится на 44 процента в 2023 году

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Рынок складных смартфонов в 2023 году увеличится на 44 процента. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на отчет TrendForce.

Аналитики предсказали, что до конца года производители складных устройств поставят на рынок 18,5 миллиона гаджетов. Это примерно на 44 процента больше, чем в 2022 году, когда компании отгрузили 12,8 миллиона складных телефонов.

Согласно раскрытым данным TrendForce, лидером данного сегмента рынка осталась компания Samsung. Она имеет долю 82 процента и в будущем, скорее всего, останется на первом месте среди производителей складных аппаратов. Китайские производители — Xiaomi, Oppo и Vivo — также заметны, но фирмы в основном поставляют свою продукцию на местный рынок.

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Анализируя состояние рынка, эксперты выяснили, что рынок шарниров для складных OLED-смартфонов в 2023 году вырастет до 500 миллионов долларов. Это на 14,6 процента больше, чем в прошлом году. Отмечается, что ключевыми игроками на рынке останутся KH Vatech и S-connect, которые поставляют компоненты для Samsung.

В отчете говорится, что производители продолжат модернизировать устройство складных гаджетов. Так, в будущем аппараты могут начать собирать из OLED-панелей с интегрированными в них шарнирами — это должно повысить долговечность устройств.

В декабре аналитики TrendForce заявили, что глобальные поставки смартфонов снизились на 11 процентов в годовом исчислении. Спад связан с более осторожным поведением производителей смартфонов на рынке, обусловленным снижением спроса.

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Андрей Ставицкий
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