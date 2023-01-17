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22:07, 17 января 2023Мир

Глава МВФ вспомнила песню «Хотят ли русские войны» на форуме в Швейцарии

Глава МВФ Георгиева напомнила смысл песни «Хотят ли русские войны» на форуме в Давосе

Фото: Britta Pedersen/ Globallookpress.com

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева напомнила гостям экономического форума в швейцарском Давосе смысл песни «Хотят ли русские войны». Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят», — заверила глава организации.

По мнению Георгиевой, даже столетние войны завершались за столом переговоров, поэтому необходимо найти возможность дипломатического решения конфликта как можно скорее.

«И, конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики», — добавила глава МВФ.

При этом Георгиева призвала Запад не поддаваться русофобии и обратить внимание на «прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой».

7 апреля стало известно, что видео с песней «Хотят ли русские войны» было заблокировано на YouTube для российских пользователей. При попытке открыть ролик, опубликованный в 2011 году, появляется сообщение, что он недоступен. «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — указал видеохостинг.

Песня «Хотят ли русские войны» была впервые исполнена в 1961 году. Текст для нее написал советский поэт Евгений Евтушенко, музыку — композитор Эдуард Колмановский.

Марина Совина
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