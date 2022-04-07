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Роскомнадзор объяснил блокировку песни «Хотят ли русские войны» на YouTube

Роскомнадзор требовал от YouTube удалить комментарий под песней «Хотят ли русские войны»
Марк Бернес

Марк Бернес. Фото: Александр Смирнов / РИА Новости

Роскомнадзор объяснил блокировку на YouTube песни «Хотят ли русские войны» в исполнении советского артиста Марка Бернеса. Регулятор сообщил «Ленте.ру», что требовал от видеохостинга удалить размещенный под роликом комментарий, содержащий запрещенную в стране информацию.

В ведомстве отметили, что в комментариях к видео был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов. О каком конкретно стихотворении идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили.

Регулятор в июне 2016 года направил администрации YouTube требование об удалении соответствующего материала. «Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

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О том, что видео с песней «Хотят ли русские войны» было заблокировано на YouTube для российских пользователей, ряд СМИ рассказал 7 апреля. При попытке открыть ролик, опубликованный в 2011 году, появляется сообщение, что он недоступен. «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — указал видеохостинг.

Песня «Хотят ли русские войны» была впервые исполнена в 1961 году. Текст для нее написал советский поэт Евгений Евтушенко, музыку — композитор Эдуард Колмановский. Считается, что идея создания песни возникла у Евтушенко после поездок за рубеж, во время которых он часто слышал вопрос о войне, который позже лег в основу произведения.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что YouTube и еще пять сервисов, принадлежащих американской компании Google, начнут маркировать за нарушение российских законов. Соответствующая пометка появится в поисковых системах.

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор запретил рекламировать Google в России. Уточнялось, что принятые меры будут действовать до того момента, как компания полностью устранит нарушения российского законодательства.

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Маргарита Щигарева
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