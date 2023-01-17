Создан десятиминутный метод выявления самой частой причины гипертонии

Nature Medicine: создан десятиминутный тест для выявления гиперальдостеронизма

Английские ученые из Лондонского университета королевы Марии, больницы Бартс и больницы Кембриджского университета создали новый десятиминутный метод выявления самой частой причины гипертонии — гиперальдостеронизма. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Гиперальдостеронизм — синдром, который выражается в чрезмерной активности в клубках коры надпочечников, что приводит к повышению количество гормона альдостерона. Впоследствии это способствует повышенному артериальному давлению и поражению сердечно-сосудистой системы. Около 15-20 процентов случаев гипертонии вызвано именно гиперальдостеронизмом.

Синдром достаточно сложно диагностировать в силу стертой клинической картины. Однако теперь специалисты представили ускоренный способ обнаружения этого состояния, что позволит выявлять его на ранних стадиях и начать своевременное лечение, улучшая прогноз и состояние пациентов.

В процессе исследования были отобраны 128 человек с гипертонией, спровоцированной переизбытком альдостерона. Сканирование включало в себя введение метомидата короткого действия — радиоактивного красителя, который окрашивает только клубок с альдостероном. Затем эти клубки подсвечиваются в течение нескольких минут с помощью компьютерной томографии.

Этот тест показал такой же уровень точности, как и предыдущие методы с катетером, при этом был гораздо безболезненнее и быстрее. Кроме того, катетерная диагностика не могла помочь предсказать успешность излечения при хирургическом вмешательстве, в отличие от новой системы.