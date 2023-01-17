Четверо россиян похитили занимающуюся продажей питьевой воды женщину

На Урале полиция задержала четырех мужчин за похищение предпринимательницы ради выкупа

На Урале полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» вычислили и задержали четверых обвиняемых в похищении 46-летней предпринимательницы ради выкупа. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, вечером 11 января в дежурную часть полиции Сысерти поступило сообщение о пропаже женщины, занимающейся продажей и производством питьевой воды. Она уехала по делам на принадлежащем ее отцу автомобиле Mercedes в поселок Двуреченск, после чего перестала выходить на связь и не вернулась домой.

Стражи порядка обнаружили брошенную на дороге иномарку, в салоне были замечены следы крови и документы россиянки. После этого к расследованию подключились опытные криминалисты, оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с оргпреступностью. По записям с камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что вслед за машиной женщины по дороге ехал автомобиль «ВАЗ» с выключенными фарами.

Как рассказал «Ленте.ру» первый заместитель руководителя управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов, преступники напали на женщину возле коттеджного поселка Кадниково, похитили ее и перевезли в одно из сел в Сухоложском районе. После этого они связались с родственниками жертвы и стали требовать у них крупную сумму денег за ее освобождение.

Однако сотрудники СКР и МВД за три дня смогли вычислить подозреваемых, которым принадлежал «ВАЗ», и освободить заложницу. Выяснилось, что преступление организовал подчиненный женщины, который занимал руководящую должность в фирме. Ему помогали трое жителей Асбеста, двое из которых ранее были судимы.

«Не исключено, что именно проявленный правоохранителями профессионализм и оперативность позволили спасти жизнь и здоровье похищенной женщины», — отметил Надбитов.

Троих фигурантов уже арестовали, одного отправят в СИЗО в ближайшее время. Назначен ряд экспертиз. «Членов задержанной преступной группы представители МВД сейчас отрабатывают на причастность к иным ранее совершенным преступлениям», — уточнил полковник Горелых.