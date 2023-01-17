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13:13, 17 января 2023Силовые структуры

В Херсонской области найдены два тайника украинских вооруженных сил

МВД: в Херсонской области силовики нашли тайники ВСУ в подвале дома и на предприятии

Фото: Telegram-канал «ГУ МВД Херсонской области»

В Херсонской области силовики нашли тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвале многоэтажного дома. Об этом областное управление МВД сообщило в своем Telegram-канале.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в подвале многоквартирного дома в Скадовске арсенал, оставленный украинскими вооруженными силами. Оттуда изъяли ручной противотанковый гранатомет, два ружья, 56 патронов, стартовый пистолет, оптический прицел и нож, а также форменную одежду ВСУ.

Второй тайник с оружием и боеприпасами был обнаружен в строении на предприятии в Геническе. Там хранились 257 патронов.

Ране 17 января ГУВД Запорожской области сообщило, что полиция и Росгвардия обнаружили тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Арсенал был закопан в лесу рядом с поселком Новое Мелитопольского района.

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Любовь Ширижик
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