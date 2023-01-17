Силовые структуры
В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник с тротилом и минами
ГУВД: в Запорожской области найден тайник с 9 кг тротила и противотанковыми минами
В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУВД региона.
Арсенал был закопан в лесу рядом с поселком Новое Мелитопольского района. Силовики получили оперативную информацию о его местонахождении, на место выдвинулись сотрудники кинологической службы полиции со служебной собакой и росгвардейцы.
Из тайника правоохранители изъяли 9 килограммов тротила, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 9 противотанковых мин, 3 механических запала.
Боеприпасы отправлены на уничтожение.