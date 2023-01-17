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10:22, 17 января 2023Силовые структуры

В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник с тротилом и минами

ГУВД: в Запорожской области найден тайник с 9 кг тротила и противотанковыми минами

Фото: Telegram-канал ГУВД по Запорожской области

В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУВД региона.

Арсенал был закопан в лесу рядом с поселком Новое Мелитопольского района. Силовики получили оперативную информацию о его местонахождении, на место выдвинулись сотрудники кинологической службы полиции со служебной собакой и росгвардейцы.

Из тайника правоохранители изъяли 9 килограммов тротила, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 9 противотанковых мин, 3 механических запала.

Боеприпасы отправлены на уничтожение.

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Любовь Ширижик
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