В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник с тротилом и минами

ГУВД: в Запорожской области найден тайник с 9 кг тротила и противотанковыми минами

В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУВД региона.

Арсенал был закопан в лесу рядом с поселком Новое Мелитопольского района. Силовики получили оперативную информацию о его местонахождении, на место выдвинулись сотрудники кинологической службы полиции со служебной собакой и росгвардейцы.

Из тайника правоохранители изъяли 9 килограммов тротила, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 9 противотанковых мин, 3 механических запала.

Боеприпасы отправлены на уничтожение.