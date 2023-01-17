Россиянин отправился в Индию, сходил подстричься и довел парикмахера до слез

Блогер Алексей Кутовой сходил в парикмахерскую в Индии и рассказал о скандале с мастером

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, который отправился путешествовать по Индии, сходил с приятелем подстричься в местную парикмахерскую и рассказал о впечатлениях. Скандальной историей о том, как они довели мастера до слез, мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В парикмахерскую на Гоа россиянин пошел вместе с другом — мужчин одновременно обслуживали два разных мастера. Путешественник заказал стрижку и окрашивание, однако также парикмахер без предупреждения начал наносить ему маску для чистки лица. Понимая, что это услуга за отдельную плату, блогер все же не стал возмущаться.

«Я сказал, что хочу серый цвет (gray) и показал фото. Парикмахер покопался в тумбочке и достал пакетик с краской. Показывает мне, а там написано green (зеленый). Я, конечно же, быстро напомнил, что мне нужен серый, а не зеленый. Хорошо, что показал мне!» — вспомнил россиянин.

Автор блога отметил, что его закончили обслуживать первым — за свою работу парикмахер попросил 1300 рупий (1060 рублей). Мужчина отдал половину суммы и поехал домой за оставшейся частью. Когда россиянин приехал, то стал свидетелем скандала между вторым мастером и его другом.

«Выяснилось, что с него потребовали 1800 рупий (1470 рублей), хотя ему оказывали тот же спектр услуг, что и мне, но без окрашивания волос. Словесная перепалка длилась минут 15, а победителем из нее вышел мой друг, отдав 600 рупий (490 рублей). Индиец расплакался. Как говорится, хочешь обдурить — будь готов, что обдурят тебя», — заключил россиянин.

Ранее в январе этот же россиянин рассказал о кухнях ресторанов и кафе в Индии, описав их словом «кошмарно». По мнению путешественника, иностранные туристы часто сталкиваются с отравлениями, особенно в первое время после приезда.