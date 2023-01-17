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16:04, 17 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 января

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на вторник, 17 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 военных, на купянском более 50, на южнодонецком — до 40, на донецком — свыше 60. Российские военные уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), еще одну — в Харьковской области. Там же им удалось поразить гаубицы Krab, М109 Paladin и РСЗО «Град».

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 БПЛА, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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