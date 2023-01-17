Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на вторник, 17 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 военных, на купянском более 50, на южнодонецком — до 40, на донецком — свыше 60. Российские военные уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), еще одну — в Харьковской области. Там же им удалось поразить гаубицы Krab, М109 Paladin и РСЗО «Град».

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 БПЛА, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8081 единица специальной военной автомобильной техники.