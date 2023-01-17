Кличко в Давосе попросил оружие и рассказал о состоянии инфраструктуры Украины

Мэр Киева Кличко в Давосе попросил у Запада еще больше оружия, чтобы не допустить блэкаута

Коллапс энергосистемы Украины может произойти в любую секунду, ситуация в этой области критическая, заявил Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе мэр Киева Виталий Кличко. Он также объяснил и необходимость передачи стране оружия в большем объеме.

«Мы не говорим о коллапсе, но это может произойти в любую секунду, так как российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в Киеве», — заявил Кличко. Он также сообщил, что сейчас на Украине довольно холодно, отчего жить без электричества практически невозможно.

«Ситуация критическая. Мы боремся за выживание», — охарактеризовал ситуацию градоначальник, отметив, что Украине необходимо как можно скорее поставить оружие, иначе республика продолжит терять инфраструктуру и «своих лучших людей».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ряд западных государств поддерживает заморозку украинского конфликта, что является препятствием для отправки вооружения Киеву.