На Украине раскритиковали военную разведку страны

Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин раскритиковал ГУР

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины не смогло предупредить главу государства Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Причем разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот [руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов. [Они ничего не знали о том], что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно», — раскритиковал военных Соскин.

По словам эксперта, украинские чиновники стараются отвлечь внимание местных жителей от ударов по критически важным энергетическим объектам страны. Он заметил, что украинская энергосистема сейчас «еле держится», а при наступлении морозов может полностью отказать.

Ранее профессор политологии Массачусетского технологического института (США) Барри Позен оценил эффективность российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, российская кампания «хитроумна и эффективна», поскольку Киев несет прямые и косвенные военные издержки. В частности, перебои в электроснабжении вынуждают украинские средства ПВО, пункты командования и разведцентры переходить на генераторы, что снижает их ээффективность.