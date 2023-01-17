Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:50, 17 января 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали военную разведку страны

Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин раскритиковал ГУР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины не смогло предупредить главу государства Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Причем разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот [руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов. [Они ничего не знали о том], что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно», — раскритиковал военных Соскин.

По словам эксперта, украинские чиновники стараются отвлечь внимание местных жителей от ударов по критически важным энергетическим объектам страны. Он заметил, что украинская энергосистема сейчас «еле держится», а при наступлении морозов может полностью отказать.

Ранее профессор политологии Массачусетского технологического института (США) Барри Позен оценил эффективность российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, российская кампания «хитроумна и эффективна», поскольку Киев несет прямые и косвенные военные издержки. В частности, перебои в электроснабжении вынуждают украинские средства ПВО, пункты командования и разведцентры переходить на генераторы, что снижает их ээффективность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы
Девушка обнаружила рисунок своего лица на платье с сайта Shein и удивилась
Анастасия Решетова рассказала об общении с сыном во время его пребывания с отцом
Назван единственный претендент на Дзюбу
В Германии признали участие в украинском конфликте
Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии из-за телесюжета
Женщина похудела на 38 килограммов за семь месяцев благодаря одному изменению
Сестра Бузовой задумалась о покупке еще одного объекта в Турции
Законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы объяснили
Гражданку Украины осудили на семь лет за подстрекательство к убийству россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.