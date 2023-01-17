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07:03, 17 января 2023Моя страна

Найденные у трассы в Приморье котята леопарда умерли

Найденные у трассы в Приморье два котенка дальневосточного леопарда умерли

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда»

Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье 10 января, не справились с последствиями болезни и умерли. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда» в Telegram.

В нацпарке отметили, что котята получали всю необходимую медицинскую помощь, однако течение болезни было острым. «У животных в таком возрасте — всего около 45 дней — очень быстрый метаболизм, многие процессы в их организмах происходят крайне стремительно», — пояснили в пресс-службе.

Как предполагают специалисты, причиной смерти котят могли стать болезненные изменения в организме, вызванные пока неизвестным инфекционным заболеванием. Точная причина смерти будет известна после исследований во Владивостоке и Москве.

В октябре 2022 года туристы национального парка «Земля леопарда» в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который считается редчайшим хищником в регионе: хищник сидит за небольшими кустарниками и не проявляет агрессивного поведения.

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Ксения Назарова
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