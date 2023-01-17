Занимавшую пост главы МАК более 30 лет Анодину освободили от должности

Главу МАК Анодину, занимавшую пост более 30 лет, освободили от должности

Главу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяну Анодину, занимавшую пост более 30 лет, освободили от должности. Решение было озвучено на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства 17 января, сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Совет назначил Председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание Почетного Президента Совета с правом совещательного голоса», — сказано в сообщении.

Анодина возглавляла МАК с 1991 года, помимо этого, она является исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения.

Помимо кадровых перестановок, совет утвердил новую редакцию Положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, Положения о МАК и пакет документов, регулирующих финансовую деятельность комитета.

Ранее в РБК сообщили, что правительство согласовало кандидатуру нового главы «Почты России». По утверждению источника издания, вместо Максима Акимова гендиректором станет Михаил Волков, нынешний руководитель «Национальной лотереи».

