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18:00, 17 января 2023Россия

Занимавшую пост главы МАК более 30 лет Анодину освободили от должности

Главу МАК Анодину, занимавшую пост более 30 лет, освободили от должности

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Главу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяну Анодину, занимавшую пост более 30 лет, освободили от должности. Решение было озвучено на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства 17 января, сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Совет назначил Председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание Почетного Президента Совета с правом совещательного голоса», — сказано в сообщении.

Анодина возглавляла МАК с 1991 года, помимо этого, она является исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения.

Помимо кадровых перестановок, совет утвердил новую редакцию Положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, Положения о МАК и пакет документов, регулирующих финансовую деятельность комитета.

Ранее в РБК сообщили, что правительство согласовало кандидатуру нового главы «Почты России». По утверждению источника издания, вместо Максима Акимова гендиректором станет Михаил Волков, нынешний руководитель «Национальной лотереи».

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Варвара Родикова
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