Туристка полетела на Мальдивы из России на черном самолете и поделилась эмоциями

Россиянка описала рейс на Мальдивы на черном лайнере фразой «не самолет, а элитный курорт»

Туристка слетала на черном лайнере BlackJet из Москвы в Мале, Мальдивы, и описала опыт фразой «не самолет, а элитный курорт». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка рассказала, что приехала в воздушную гавань за полтора часа до рейса. «Путешествующим таким рейсом пассажирам нет необходимости стоять в очередях. Они сразу могут пройти к отдельным брендированным стойкам туроператора LOTİ, по заказу которого летает стильный борт бизнес-класса. После регистрации туристы отправляются ожидать вылета в отдельную лаундж-зону с шведским столом, алкогольными напитками, душем и курительной комнатой. Отдых начинается уже в аэропорту!» — отметила она.

По словам путешественницы, посадочные места в бизнес-классе самолета были оснащены развлекательной системой на планшетах iPad 12.9 Pro с наушниками AirPods Max 72. При этом сами кресла можно было регулировать с помощью специальной панели кнопок: они подстраивались под анатомические особенности тела, принимая несколько положений, в том числе горизонтальное. Кроме того, пассажирам предоставлялись одеяло, опора для поясницы, маска для сна и подушка для шеи. Им также выдавали подарочные наборы косметики Bvlgari во время полета на курорт и обратно.

Фото: предоставлено героиней материала

«На борту тебя встречают бортпроводницы модельной внешности — на каждые несколько пассажиров приходится по стюардессе. В течение всего полета они предлагают отпраздновать отдых шампанским и ресторанными деликатесам, приготовленными специальным шеф-поваром. Складывается впечатление, что девять часов ты проводишь не в самолете, а на элитном курорте», — восхищалась собеседница издания.

Известно, что прямые беспосадочные рейсы из московского аэропорта Внуково в столицу Мальдив Мале совершаются на черном лайнере BlackJet (Boeing 757-200) два раза в неделю с 9 декабря прошлого года.

В сентябре 2022 года сообщалось о туристке, которая недорого съездила на Мальдивы и осталась в восторге от путешествия. По словам россиянки, восьмидневный отдых обошелся ей по цене Турции и Египта — в 153 тысячи рублей на двоих. Вместе с мужем она отправилась на один из островов, где проживает местное население.

