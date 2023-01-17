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20:04, 17 января 2023Россия

Песков опроверг сообщения о намерении Путина объявить о новой волне мобилизации

Песков заявил, что Путин не намерен объявлять о новой волне мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не намерен объявлять о новой волне мобилизации. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее в сети появились предположения, что глава государства якобы может объявить новую волну частичной мобилизации, а также сменить статус специальной военной операции на Украине.

«Это все слухи. Не слушайте их», — опроверг соответствующие сообщения представитель Кремля, отвечая вопрос журналиста.

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Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Впоследствии Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена».

По словам главы государства, во второй волне мобилизации нет необходимости, так как из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве.

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Никита Абрамов
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