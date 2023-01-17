В Кремле ответили на слухи о продолжении мобилизации в России

Песков в ответ на слухи о продолжении мобилизации призвал ориентироваться на слова Путина

В вопросе о мобилизации в России нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина. Об этом, отвечая на слухи о продолжении мобилизации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Да, ее [тему второй волны мобилизации] там искусственно будируют — и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет», — сказал Песков.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Впоследствии Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена».

Второй волны мобилизации, по словам главы государства, в стране не будет. Путин отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится.