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11:59, 17 января 2023Мир

Президент Северной Македонии назвал Западные Балканы мягким местом Европы

Президент Северной Македонии Пендаровски назвал Западные Балканы мягким местом Европы
Стево Пендаровский

Стево Пендаровский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски назвал Западные Балканы мягким местом Европы и счел и уязвимыми для России. Об этом сообщает Reuters.

«Мягким местом в архитектуре безопасности Европы и опасностью со стороны Кремля являются Западные Балканы», — заявил политик на мероприятии Всемирного экономического форума, добавив, что, по его мнению, Соединенные Штаты должны уделять больше внимания ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) решил отбить Западные Балканы у России и Китая на предстоящем саммите в Тиране, столице Албании. По данным Politico, страх уступить влияние на Балканах способствует «обострению умов» лидеров ЕС. Несмотря на тесные связи Сербии с Россией, а также обильное инвестирование Китая в балканскую экономику, Евросоюз намеревается продолжить диалог о расширении блока.

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Виктория Кондратьева
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