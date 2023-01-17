Президент Северной Македонии назвал Западные Балканы мягким местом Европы

Президент Северной Македонии Пендаровски назвал Западные Балканы мягким местом Европы

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски назвал Западные Балканы мягким местом Европы и счел и уязвимыми для России. Об этом сообщает Reuters.

«Мягким местом в архитектуре безопасности Европы и опасностью со стороны Кремля являются Западные Балканы», — заявил политик на мероприятии Всемирного экономического форума, добавив, что, по его мнению, Соединенные Штаты должны уделять больше внимания ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) решил отбить Западные Балканы у России и Китая на предстоящем саммите в Тиране, столице Албании. По данным Politico, страх уступить влияние на Балканах способствует «обострению умов» лидеров ЕС. Несмотря на тесные связи Сербии с Россией, а также обильное инвестирование Китая в балканскую экономику, Евросоюз намеревается продолжить диалог о расширении блока.