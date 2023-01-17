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20:24, 17 января 2023Мир

Еще одна страна ЕС рассмотрит вопрос передачи Украине ЗРК Patriot

Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность поставок Украине ЗРК Patriot

Фото: Reuters

Правительство еще одной страны ЕСНидерландов — рассматривает вопрос о военных поставках ЗРК Patriot, об окончательном решении представители страны объявят позднее. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о передаче», — говорится в сообщении.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. По информации Пентагона, американские военные уже начали обучение украинских коллег работе на данных типах ЗРК.

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Виктория Кондратьева
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