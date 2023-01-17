Еще одна страна ЕС рассмотрит вопрос передачи Украине ЗРК Patriot

Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность поставок Украине ЗРК Patriot

Правительство еще одной страны ЕС — Нидерландов — рассматривает вопрос о военных поставках ЗРК Patriot, об окончательном решении представители страны объявят позднее. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о передаче», — говорится в сообщении.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. По информации Пентагона, американские военные уже начали обучение украинских коллег работе на данных типах ЗРК.