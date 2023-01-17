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17:56, 17 января 2023Экономика

Путин призвал «ничего не завышать и не занижать»

Путин призвал «ничего не завышать и не занижать» при оценке перспектив экономики

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал «ничего не завышать и не занижать», оценивая перспективы развития экономики страны в 2023 году. Слова главы государства во вторник, 17 января, приводит ТАСС.

Президент подчеркнул, что в настоящее время российские власти должны объективно и адекватно оценивать происходящие события.

«Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать, но здесь важно все реально посчитать», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Так, по его словам, после резкого падения во втором квартале состояние экономики начало улучшаться в третьем и четвертом.

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Варвара Кошечкина
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