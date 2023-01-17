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16:26, 17 января 2023Среда обитания

В Крыму самосвал рухнул в траншею

В Симферополе на Караимской улице в траншею рухнул самосвал

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

На одной из улиц Симферополя в Крыму во время реконструкции дороги в траншею рухнул самосвал. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел на улице Караимской. Спецтехника проводила работу на участке. Однако грунт обвалился, из-за чего машина покатилась вниз и в итоге опрокинулась.

В результате происшествия никто не пострадал, так как водитель успел выпрыгнуть из кабины. Другие подробности произошедшего неизвестны.

В августе 2022 года похожий случай произошел в Красноярске, где во время ремонтных работ грузовик провалился под новый асфальт. Груженый автомобиль сдавал назад на участке, где проходил ремонт дороги, и в какой-то момент начал постепенно уходить под землю. Вызволять грузовик пришлось с помощью крана. Водитель не пострадал.

Нина Ташевская
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