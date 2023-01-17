Взрыв с последующим пожаром в спа-салоне Петербурга попал на видео
В подвале спа-салона Amoveo SPA, расположенном на Петропавловской улице в Санкт-Петербурге, произошел взрыв с последующим пожаром. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовало РЕН ТВ.
На появившемся ролике видно, как из двери салона валят клубы черного дыма, стоявшие рядом люди разбегаются в стороны, а у припаркованных рядом машин выбивает лобовые стекла.
Позже к месту происшествия приехали спасатели и пожарные. Установлено, что пламя охватило подвальное помещение спа-салона на площади 40 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание ликвидировано.
В декабре четыре женщины были госпитализированы после пожара в салоне красоты в Саратовской области. По предварительным данным, россиянки выпрыгнули из окон в попытке спастись.