Взрыв с последующим пожаром в спа-салоне Петербурга попал на видео

В Санкт-Петербурге в подвале спа-салона произошел взрыв с последующим пожаром

В подвале спа-салона Amoveo SPA, расположенном на Петропавловской улице в Санкт-Петербурге, произошел взрыв с последующим пожаром. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовало РЕН ТВ.

На появившемся ролике видно, как из двери салона валят клубы черного дыма, стоявшие рядом люди разбегаются в стороны, а у припаркованных рядом машин выбивает лобовые стекла.

Позже к месту происшествия приехали спасатели и пожарные. Установлено, что пламя охватило подвальное помещение спа-салона на площади 40 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание ликвидировано.

В декабре четыре женщины были госпитализированы после пожара в салоне красоты в Саратовской области. По предварительным данным, россиянки выпрыгнули из окон в попытке спастись.