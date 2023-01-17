Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 17 января 2023Мир

В США подтвердили встречу главы комитета начальников штабов Пентагона с Залужным

Глава КНШ Пентагона Милли подтвердил, что провел первую встречу с главкомом ВСУ Залужным
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли подтвердил, что провел первую личную встречу с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета.

В сообщении говорится, что в рамках встречи стороны обсудили российскую военную операцию на Украине и обменялись «перспективами и оценками».

Ранее главком ВСУ в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона. Он поблагодарил Милли за «непоколебимую поддержку и помощь» Украине со стороны США.

16 января самолет с сотней военных ВСУ прибыл на военную базу Форт Силл в американском штате Оклахома для прохождения обучения применению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
В ООН обеспокоились свободой вероисповедания на Украине из-за двух новых законов
Установлена личность пронесшего флаг России на матч Australian Open зрителя
Жительница столицы пожаловалась на высокие цены в провинциальном городе
Названо условие для ускорения поставок вооружений Украине
Создана стимулирующая рост новых клеток пленка для ожогов
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Microsoft захотел сократить более десяти тысяч сотрудников
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Пушилин прокомментировал слухи о запрете на ношение бороды для военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.