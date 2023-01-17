В США подтвердили встречу главы комитета начальников штабов Пентагона с Залужным

Глава КНШ Пентагона Милли подтвердил, что провел первую встречу с главкомом ВСУ Залужным

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли подтвердил, что провел первую личную встречу с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета.

В сообщении говорится, что в рамках встречи стороны обсудили российскую военную операцию на Украине и обменялись «перспективами и оценками».

Ранее главком ВСУ в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона. Он поблагодарил Милли за «непоколебимую поддержку и помощь» Украине со стороны США.

16 января самолет с сотней военных ВСУ прибыл на военную базу Форт Силл в американском штате Оклахома для прохождения обучения применению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.