Опубликовано видео речи Пригожина перед вернувшимися с СВО бывшими зеками

Появилось видео с речью Пригожина перед вернувшимися с СВО в Карелию бывшими заключенными

Появилось видео с речью бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина перед вернувшимися в Карелию бывшими заключенными, у которых закончился полугодовой контракт после участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

На видео Пригожин отмечает, что раньше ему нужны были «криминальные таланты зэков для расправы с врагами». «Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну опять, не обязательно садиться. Помните заповеди. Понятно, что не у всех это получится, но все, что возможно, оставьте для своей жизни. Деньги есть, медали есть, адреналина выплеснули столько, что еще для правнуков хватит», — произносит основатель ЧВК.

В пресс-службе «Конкорда» уточнили, что это уже четвертая группа возвращающихся после контракта вагнеровцев.

5 января Пригожин сообщал о завершении службы в СВО первой группы заключенных. Тогда помилование получили два десятка бывших заключенных. Во время службы зэки выплачивали зарплату, хотя и меньше, чем другим добровольцам.

1 января добровольно присоединившиеся к спецоперации на Украине бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за возможность изменить жизнь.