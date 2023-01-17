Психолог объяснила причины обид принца Гарри на королевскую семью

Психолог Наталья Искра объяснила обиды принца Гарри на семью особенностями воспитания

Психолог Наталья Искра объяснила, что обиды герцога Сассекского принца Гарри на родственников спровоцированы особенностями воспитания в королевской семье и нехваткой внимания. Свое мнение она высказала в ходе беседы с Пятым каналом.

Искра уверена, что герцог Сассекский мог получить психологическую травму не только из-за смерти матери, но и вследствие того, что все детство был вынужден находиться в тени старшего брата, принца Уильяма. По словам специалистки, обычно от нехватки внимания родителей страдают старшие дети, но в королевской семье ситуация противоположная. «Ценность ребенка, который должен стать королем, будто выше, чем того, который, возможно, им не станет», — объяснила Искра.

Психолог подчеркнула, что ребенок, на протяжении долгого времени обделенный вниманием, считает несправедливым такое положение вещей, даже если понимает причины подобного поведения родителей. Из-за этого у него развиваются комплексы, душевные травмы и обиды на родственников. В то же время единичные случаи выделения в семье одного из детей не могут привести к серьезным психологическим проблемам.

Ранее принц Гарри намекнул, что у него достаточно материала, чтобы написать еще один том мемуаров. По его словам, он вдвое сократил черновик вышедшей недавно книги «Запасной», исключив из него особенно провокационные отрывки.