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17:23, 17 января 2023Забота о себе

Психолог объяснила причины обид принца Гарри на королевскую семью

Психолог Наталья Искра объяснила обиды принца Гарри на семью особенностями воспитания

Фото: Scott Olson / Getty Images

Психолог Наталья Искра объяснила, что обиды герцога Сассекского принца Гарри на родственников спровоцированы особенностями воспитания в королевской семье и нехваткой внимания. Свое мнение она высказала в ходе беседы с Пятым каналом.

Искра уверена, что герцог Сассекский мог получить психологическую травму не только из-за смерти матери, но и вследствие того, что все детство был вынужден находиться в тени старшего брата, принца Уильяма. По словам специалистки, обычно от нехватки внимания родителей страдают старшие дети, но в королевской семье ситуация противоположная. «Ценность ребенка, который должен стать королем, будто выше, чем того, который, возможно, им не станет», — объяснила Искра.

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Психолог подчеркнула, что ребенок, на протяжении долгого времени обделенный вниманием, считает несправедливым такое положение вещей, даже если понимает причины подобного поведения родителей. Из-за этого у него развиваются комплексы, душевные травмы и обиды на родственников. В то же время единичные случаи выделения в семье одного из детей не могут привести к серьезным психологическим проблемам.

Ранее принц Гарри намекнул, что у него достаточно материала, чтобы написать еще один том мемуаров. По его словам, он вдвое сократил черновик вышедшей недавно книги «Запасной», исключив из него особенно провокационные отрывки.

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Наталья Обрядина
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