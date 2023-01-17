ЕС предложили способы давления на отказавшиеся выступать против России страны

Politico: ЕС должен пригрозить Турции и ОАЭ последствиями за сотрудничество с Россией

Власти стран Европейского союза (ЕС) должны расширить список стран, выступающих против России в ситуации вокруг Украины. К этому призвало издание Politico.

Авторы газеты предложили объединению три способа давления на страны, отказавшиеся поддержать санкции против Москвы. Они призвали продвигать трехстороннюю стратегию мягкой, средней и жесткой силы.

Politico пишет, что в первую очередь необходимо активизировать дипломатический диалог и взаимодействие с третьими странами, чтобы понять причины их отказа от поддержки Украины. После этого ЕС должен найти способы изменить их позицию.

В рамках среднего подхода предлагается поддерживать организации, возлагающие вину за продолжение украинского конфликта на страны, поддерживающие Россию. Жесткий подход, согласно материалу, включает разработку механизмов наложения последствий на суверенные решения таких стран, как Турция и ОАЭ.

Ранее стало известно, что десятый пакет антироссийских санкций, разрабатываемый ЕС, может содержать ограничения против ряда российских СМИ и банков. Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения против ядерного сектора РФ. Также сообщалось, что новый пакет предусматривает санкции и против Белоруссии.