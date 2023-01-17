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20:08, 17 января 2023Силовые структуры

Россиянин задушил проводом выгонявшую его из дома мать и попал под следствие

В Саратове будут судить юношу, задушившего шнуром от роутера выгонявшую его из дома мать

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Саратове суд рассмотрит дело 24-летнего молодого человека, зарезавшего 49-летнюю мать. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 19 января 2022 года юноша пришел в гости к потерпевшей в квартиру дома на улице 1-я Прокатная. Там они поссорились, тогда женщина стала выгонять сына из дома. Обвиняемый не хотел уходить, разозлился, взял нож и ударил мать, нанеся тяжелые ранения. Затем он взял шнур от роутера и задушил жертву.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.

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Екатерина Власова
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