Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:01, 17 января 2023Экономика

США продлили освобождение российских сельхозтоваров из-под санкций

Минфин США лицензией 6С продлил освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.

Ведомство опубликовало лицензию 6С, которая заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В новом документе имеются различия по сравнению с предыдущей версией.

В нем, в частности, говорится, что разрешаются связанные с Россией трансакции, связанные с производством, продажей, транспортировкой или предоставлением сельскохозяйственных товаров и оборудования, медициной, медицинских приборов и запчастей к ним и обновлениями программного обеспечения.

В перечне дозволенного отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинские исследования.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились продолжать вводить новые рестрикции в отношении России. К такому решению они пришли после переговоров, состоявшихся 13 января в Вашингтоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие
Перечислены преимущества новых электробусов для пассажиров
Нутрициолог рассказала о вреде заменителей кофе для некоторых людей
Назван претендент на покупку «Манчестер Юнайтед»
В Госдуме сообщили о военной подготовке Володина
Россиянин получил пожизненный срок за убийство знакомой и ее внучки ножницами
Объявлен в розыск построивший первое казино в России бизнесмен
Экс-госсекретарь США оценил идею нейтрального статуса Украины
В МЧС предупредили об опасности крещенских купаний в этом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.