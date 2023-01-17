США продлили освобождение российских сельхозтоваров из-под санкций
США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.
Ведомство опубликовало лицензию 6С, которая заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В новом документе имеются различия по сравнению с предыдущей версией.
В нем, в частности, говорится, что разрешаются связанные с Россией трансакции, связанные с производством, продажей, транспортировкой или предоставлением сельскохозяйственных товаров и оборудования, медициной, медицинских приборов и запчастей к ним и обновлениями программного обеспечения.
В перечне дозволенного отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинские исследования.
Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились продолжать вводить новые рестрикции в отношении России. К такому решению они пришли после переговоров, состоявшихся 13 января в Вашингтоне.