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12:47, 17 января 2023Силовые структуры

Допрос ФСБ задержанного в Северной Осетии украинского шпиона попал на видео

ФСБ показала видео с мужчиной, задержанным в Северной Осетии за шпионаж в пользу Украины

ФСБ показала видео допроса 28-летнего иностранца в Северной Осетии за шпионаж в пользу Украины. Запись во вторник, 17 января, публикуют «Известия».

На кадрах видно, как фигуранта ведут на допрос, после чего сотрудники спецслужбы уводят его обратно.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии задержали гражданина одной из стран СНГ за шпионаж. По данным ФСБ, мужчину поймали на границе России и Грузии. В его телефоне нашли переписку, подтверждающую, что он передавал украинской стороне данные о местоположении военной техники российской армии.

По факту произошедшего сотрудники спецслужбы возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Екатерина Власова
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