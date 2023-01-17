Президент Путин: 2022 год был очень сложным, но удалось преодолеть риски в экономике

Президент России Владимир Путин назвал 2022 год очень сложным. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам. Его слова передает РИА Новости.

При этом российский лидер обратил внимание на достаточно успешное преодоление рисков в экономике, в том числе неожиданных. Путин отметил, что в 2022 году российские власти не понимали и не знали некоторые из рисков, включая финансовые, бюджетные, структурные и логистические, однако страна смогла через них пройти. «Мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес, что называется», — сказал он.

Путин добавил, что сейчас власти примерно понимают, какие риски ожидаются в 2023 году.

«А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут», — сказал он, добавив, что понимание рисков предполагает их гораздо более эффективное преодоление.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. На том же мероприятии он указал на то, что годовая инфляция оказалась ниже уровней, ожидавшихся властями, и составила 11,9 процента.