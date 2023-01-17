Россиянам раскрыли способы найти стилиста с бюджетным ценником

Модный эксперт Рыкова посоветовала россиянам присмотреться к начинающим стилистам

Модный эксперт Анна Рыкова раскрыла россиянам способы найти хорошего стилиста с бюджетным ценником. На эту тему автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox высказалась в интервью «Ленте.ру».

В первую очередь специалистка рекомендовала читателям оценить портфолио, а также изучить информацию о стилисте в открытых источниках, в том числе посмотреть отзывы о его услугах. «Обратите внимание, с какими людьми и проектами он работал. Следует внимательно присмотреться к тому, какие бренды упоминает чаще всего», — подчеркнула она.

При этом Рыкова посоветовала присмотреться к начинающим стилистам, поскольку стоимость их деятельности, как правило, ниже, однако они качественно выполняют свою работу. «Новички в этой сфере деятельности стремятся набрать портфолио и завоевать доверие клиентов, поэтому поначалу готовы работать по приятному прайсу», — отметила собеседница издания.

По словам эксперта, найти качественного стилиста можно в социальных сетях или на специальных платформах для фрилансеров. В заключение Рыкова указала, что составление коллажа с базовым гардеробом в среднем обойдется в 1500 рублей, а шопинг с сопровождением — в 5000 рублей.

В апреле 2022 года Рыкова также раскрыла необычный способ обновить гардероб без дополнительных вложений. В первую очередь специалистка посоветовала периодически разбирать гардероб. Собеседница издания заявила, что таким образом можно понять, от какой одежды необходимо избавиться, а какая, напротив, будет выглядеть выигрышно с актуальными аксессуарами.