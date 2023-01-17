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20:07, 17 января 2023Забота о себе

Ученые назвали опасные последствия следования популярным советам о контрацепции

The Sun: TikTok-тренд на отказ от контрацепции может привести к ранним беременностям

Фото: unsplash

Популярный на TikTok и YouTube тренд на отказ от контрацепции может привести к опасным последствиям: росту числа ранних беременностей, утверждают специалисты. Выводами ученых поделился The Sun.

Исследовательница Эмили Пфендер из Университета Делавэра (США) изучила 50 видеороликов об отказе от гормональной контрацепции на YouTube, записанных блогершами, на каждую из которых подписано не менее 20 тысяч человек. «Видеоролики инфлюэнсеров, которые призывают отказаться от эффективных методов контрацепции и не пропагандируют использования других форм защиты, это угроза здоровью общества», — пишет Пфендер в опубликованной в журнале Health Communication статье. Она обнаружила, что в трех четвертях таких роликов авторы не предлагают подписчикам альтернативу оральным контрацептивам или внутриматочным спиралям.

В роликах блогерши объясняют желание отказаться от гормональной контрацепции стремлением к более естественному образу жизни. Вместо такого способа предохранения от нежелательной беременности они советуют следить за менструальным циклом и избегать секса в дни овуляции, что не является надежным методом. «Чего юные зрители не видят в контенте инфлюэнсеров, так это количества усилий и тщательного планирования, которое необходимо для отслеживания циклов. Они должны скептически относиться к информации в интернете», — заключила она, призвав отказаться от практики слепого следования советам от популярных блогеров.

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Александра Лисица
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