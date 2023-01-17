Число погибших при взрыве в Белгородской области увеличилось

«112»: число погибших при взрыве гранаты в ДК на хуторе Тоненькое достигло семи человек

Число погибших в результате детонации гранаты в Корочанском районе Белгородской области увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, из-за взрыва гранаты погибли семь человек. Уточняется, что начался пожар площадью 450 квадратных метров, вследствие которого произошла детонация боеприпасов, находившихся рядом. Взрыв случился в сельском Доме культуры (ДК), где, предположительно, располагались мобилизованные.

Ранее представитель экстренных служб сообщал, что в результате детонации боеприпасов погибли 3 человека, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. При этом выяснилось, что среди пострадавших нет местных жителей.

15 января Telegram-канал «112» опубликовал пост, в котором говорилось, что военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области. Уточнялось, что инцидент произошел 14 января. «По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», — приводились подробности из публикации другого Telegram-канала Baza.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при взрыве в хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военнослужащих.