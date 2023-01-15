Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов под Белгородом

РИА Новости: среди пострадавших при взрыве боеприпасов под Белгородом нет местных жителей

Местные жители не пострадали во время взрыва в здании сельского дома культуры (ДК) под Белгородом, где предположительно располагались мобилизованные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель экстренных служб рассказал журналистам, что в результате детонации боеприпасов в Корочанском районе погибли 3 человека, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. При этом выяснилось, что среди пострадавших нет местных жителей.

В то же время в больнице Корочанского района «РИА Новостям» заявили, что никакой информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал пост, в котором говорилось, что военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области. Уточнялось, что инцидент произошел 14 января. «По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», — гласят подробности из публикации другого Telegram-канала Baza.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при взрыве на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военнослужащих. Собеседник агентства уточнил, что возгорание, вследствие которого случилась детонация боеприпасов, произошло в сельском ДК.