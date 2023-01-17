Негигиеничный способ завивки волос блогерши смутил подписчиков

Блогерша foxcraftcustom завила волосы с помощью дуршлага и смутила зрителей

Блогерша с никнеймом @foxcraftcustom показала негигиеничный способ завивки волос в домашних условиях и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает около 150 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как формирует кудри с помощью дуршлага. Она поместила пряди в кухонную посуду и высушила их феном. «Только что узнала, что дуршлаг для макарон лучше разделяет локоны, чем мой диффузор», — заявила инфлюэнсерша

Пользователи сети оценили лайфхак автора ролика в комментариях. «Вот почему я не ем в чужих домах», «Хотела сказать то же самое», «Помните, что вы нагреваете чистый металл», — заявили они.

В декабре 2022 года блогерша Шона Рафферти поделилась простым способом быстро завить волосы и сэкономить время на укладке.