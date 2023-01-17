Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:16, 17 января 2023Ценности

Негигиеничный способ завивки волос блогерши смутил подписчиков

Блогерша foxcraftcustom завила волосы с помощью дуршлага и смутила зрителей

Кадр: @FOXCRAFTCUSTO / TikTok

Блогерша с никнеймом @foxcraftcustom показала негигиеничный способ завивки волос в домашних условиях и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает около 150 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как формирует кудри с помощью дуршлага. Она поместила пряди в кухонную посуду и высушила их феном. «Только что узнала, что дуршлаг для макарон лучше разделяет локоны, чем мой диффузор», — заявила инфлюэнсерша

Пользователи сети оценили лайфхак автора ролика в комментариях. «Вот почему я не ем в чужих домах», «Хотела сказать то же самое», «Помните, что вы нагреваете чистый металл», — заявили они.

В декабре 2022 года блогерша Шона Рафферти поделилась простым способом быстро завить волосы и сэкономить время на укладке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ
Женщине дали 12 лет за участие в запрещенном в России ИГ и сбор денег для него
В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья
Danone пообещал бороться с коровьей отрыжкой
Медитацию связали с улучшением здоровья
В Афганистане манекенам в магазинах надели на голову пакеты по указу талибов
Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Названы самые популярные страны для покупки жилья у россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.