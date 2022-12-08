Девушка поделилась способом сделать салонную укладку за несколько минут

Блогерша Шона Рафферти сэкономила время на завивке с помощью горячих бигуди

Блогерша Шона Рафферти поделилась простым способом быстро завить волосы и сэкономить время на укладке. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом shaunaraff/ показала, как быстро делает салонную завивку без применения электрических гаджетов. Для этого девушка завязала волосы с помощью резинки в тугой хвост. Затем она разделила его на отдельные пряди, накрутив каждую на горячие бигуди. Через 20 минут героиня материала сняла приспособления для завивки и продемонстрировала получившиеся локоны.

Видео стало вирусным и набрало более 500 тысяч просмотров в сети. Подписчикам понравились советы Рафферти, о чем они написали в комментариях под публикацией. «Обязательно попробую этот метод!», «Я уже много лет так накручиваю волосы, перед работой экономит уйму времени», «Это очень удобный способ, особенно для тех, у кого пышная шевелюра», — написали они.

В мае стилистка из Великобритании раскрыла простой способ, с помощью которого можно завить волосы без использования плойки и горячих щипцов. Девушка отделила небольшую прядь волос, накрутила ее на ручку обыкновенной расчески и высушила феном.