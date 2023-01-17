В Совфеде заявили о нежелании сенаторов отдыхать за границей

Тимченко заявил о нежелании сенаторов отдыхать за границей, несмотря на отсутствие запрета

В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за границей. Об этом сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости во вторник, 17 января.

Он отметил, что у сенаторов не возникает желания куда-либо выезжать, несмотря на отсутствие запрета. Тимченко также напомнил, что практически все российские сенаторы находятся под санкциями.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что региональные власти в России решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж.

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей. Соответствующее заявление он сделал во время оперативного совещания и заседания регионального правительства.

Он разъяснил, что на минувшей неделе произошло резонансное событие — депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал фотографию с пробежки из района Дубай Марина. Кувшинников отметил, что снимок депутата вызвал волну возмущения среди россиян.

6 января Долженко разместил во «ВКонтакте» фотографию, на которой он запечатлен на пробежке в районе Дубай Марина. В комментарии к снимку вологодский депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием.

Позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Долженко исключили из партии.