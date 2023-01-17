Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 17 января 2023Россия

В Совфеде заявили о нежелании сенаторов отдыхать за границей

Тимченко заявил о нежелании сенаторов отдыхать за границей, несмотря на отсутствие запрета

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за границей. Об этом сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости во вторник, 17 января.

Он отметил, что у сенаторов не возникает желания куда-либо выезжать, несмотря на отсутствие запрета. Тимченко также напомнил, что практически все российские сенаторы находятся под санкциями.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что региональные власти в России решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж.

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей. Соответствующее заявление он сделал во время оперативного совещания и заседания регионального правительства.

Он разъяснил, что на минувшей неделе произошло резонансное событие — депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал фотографию с пробежки из района Дубай Марина. Кувшинников отметил, что снимок депутата вызвал волну возмущения среди россиян.

6 января Долженко разместил во «ВКонтакте» фотографию, на которой он запечатлен на пробежке в районе Дубай Марина. В комментарии к снимку вологодский депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием.

Позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Долженко исключили из партии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слухи о продолжении мобилизации в России
В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны
Летевший в Таиланд россиянин пригрозил взорвать самолет и попал на видео
Кремль отказался комментировать сообщения о сроках освобождения Донбасса
В Херсонской области найдены два тайника украинских вооруженных сил
Россиянам назвали обостряющиеся при гриппе хронические заболевания
В Кремле объяснили увеличение численности российских войск
В Кремле опровергли данные о запрете чиновникам выезжать для отдыха за границу
Обстрел Соледара со стороны ВСУ попал на видео
Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.