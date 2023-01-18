Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

Директор компании «Этажи» Хусаинов: мошенники придумали новую схему аферы с недвижимостью

В России появилась новая схема аферы с недвижимостью. Злоумышленники выдают себя за риелторов, чтобы выманить деньги. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, аферисты звонят потенциальным жертвам под видом представителей банков, риелторской компании или правоохранительных органов и якобы предупреждают их о том, что мошенники пытаются вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи жилья. Затем они уговаривают их вывести средства на «безопасный счет».

Злоумышленники рассчитывают, что жертвы передадут данные, которых будет достаточно, чтобы забрать деньги себе — номер карты и паспортные данные, пояснил Хусаинов.

Ранее в россиян предупредили о мошеннической схеме с кражей налогового вычета. Чтобы провернуть аферу, мошенники крадут личные данные через фишинговые сайты. Человек можете даже не узнать, что деньги исчезли, или понять это через несколько лет.