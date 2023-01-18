51-летняя ведущая снялась в халате на голое тело

51-летняя ведущая Аманда Холден снялась в ванной комнате в халате на голое тело

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась откровенным роликом из своего дома в Лондоне и восхитила фанатов. Пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость снялась в собственной ванной комнате в банном халате белого цвета, демонстрируя части голого тела. На размещенных кадрах телезвезда позирует перед камерами, приподнимая волосы. На лице Холден присутствует макияж в нюдовых оттенках, а от аксессуаров она отказалась.

Подписчики восхитились внешним видом ведущей в комментариях под публикацией. «Вау», «Красотка», «Выглядишь чудесно», «Лучшая», «Просто топ», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2022 года Аманда Холден также объяснила свою тягу к откровенным образам. Знаменитость отметила, что любит быть объектом споров в соцсетях из-за провокационных платьев и костюмов. Помимо этого, по словам звезды, своим внешним видом знаменитость желает вдохновить ровесниц носить любые вещи, вне зависимости от мнения окружающих.