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18:20, 18 января 2023Ценности

Стилист раскрыла способ определить длину джинсов без примерки

Стилист Кинни посоветовала растянуть штанины джинсов в стороны для определения их длины

Кадр: @stylingwithkenzie

Стилист Кинзи (фамилия неизвестна) раскрыла способ, с помощью которого можно определить длину джинсов без примерки. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модельер, чей блог насчитывает 163 тысячи подписчиков, посоветовала взять в руки концы штанин и растянуть их в стороны. «Если ваши руки не могут полностью вытянуться, то джинсы будут длиной чуть выше щиколотки», — рассказала она.

Если область промежности джинсов находится на большом расстоянии от груди, значит, они будут мешковатыми и очень длинными, считает эксперт. «Если руки полностью выпрямились, то штаны идеально подойдут по вашему росту», — пояснила блогерша.

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Зрители поблагодарили стилиста за лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала 100 тысяч лайков и 3,7 миллиона просмотров. «Это спасет меня от бессмысленных походов в примерочную», «Сейчас пойду и попробую этот трюк со своими джинсами», «Я выравниваю промежность новых брюк с промежностью брюк, которые ношу. Выглядит неуклюже, но дает мне представление о том, где штанины будут касаться моих ног», — высказывались они.

В июле 2022 года плюс-сайз-блогерша поделилась секретами выбора идеально сидящего платья в онлайн-магазинах. По словам юзерши, самым лучшим выбором практически для каждого типа фигуры являются чайные платья — модели длины мини или миди преимущественно с цветочным принтом.

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Мария Винар
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