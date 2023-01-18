Минобороны заявило о поражении 76 подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 76 артиллерийских подразделений ВСУ

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах. Об этом в среду, 18 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались о том, что на купянском направлении было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 2 пикапа, 2 автомобиля и артиллерийская система М777 производства США. Потери ВСУ на красно-лиманском направлении составили свыше 90 человек, боевая машина пехоты и 3 боевые бронированные машины, добавили в Минобороны.

Также 18 января стало известно, что ВС России сорвали попытки атак трех штурмовых групп ВСУ на южно-донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.