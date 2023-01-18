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13:14, 18 января 2023Россия

Минобороны отчиталось о срыве атак ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило о срыве атак ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска сорвали попытки атак трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в среду, 18 января, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атак около населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное были сорваны артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также силами морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 1 пикап и 7 автомобилей», — отчитались в министерстве.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южно-донецком направлении около населенных пунктов Левадное и Владимировка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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