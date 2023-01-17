Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских ДРГ

Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионных групп на южно-донецком направлении

Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ДРГ были уничтожены севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, артиллерийские подразделения Восточного военного округа и морская пехота Тихоокеанского флота нанесли поражение 61-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде территориальной обороны, которые базировались в районах Золотой Нивы и Пречистовки.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее российские войска поразили 65-ю мотопехотную бригаду ВСУ на южно-донецком направлении, которая располагалась около населенного пункта Степовое в Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.