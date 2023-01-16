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14:11, 16 января 2023Россия

Российские войска поразили мотопехотную бригаду ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 30 военнослужащих ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские войска поразили 65-ю мотопехотную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в понедельник, 16 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска базировались около населенного пункта Степовое в Запорожской области. Кроме того, российские войска поразили 108-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», — добавили в министерстве.

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Ранее российские войска отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении. Уточняется, что бои шли в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). Общие потери украинских войск составили более 115 военных, три боевые бронированные машины и три пикапа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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