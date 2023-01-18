Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили

Политолог Перенджиев заявил о низкой вероятности вторжения Китая на Тайвань

Китай вряд ли в ближайшее время решится на вторжение на территорию Тайваня, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление главы МИД Тайваня Джозефа Ву о планах КНР вторгнуться на Тайвань после 2027 года.

«Этот прогноз сомнителен, непонятно, откуда у них взялась такая информация. Возможно, расчет на то, что США к этому времени ослабят свое влияние, и они не смогут встать на защиту Тайваня. И в таком случае, по их мнению, США не вступится за остров», — сказал политолог.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе не ожидается изменений в расстановке сил, поэтому вариант нападения Китая на Тайвань исключен.

«Китай не пойдет на открытое военное противоборство с Соединенными Штатами Америки, он будет готов на это только в случае, если он убедится, что США не будет вступаться за Тайвань», — объяснил Перенджиев.

Ранее Ву заявил о том, что Китай может напасть на Тайвань в 2027 году. По словам дипломата, возможное вторжение может последовать за переизбранием нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина на четвертый срок в 2027 году.