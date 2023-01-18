Названы сроки вторжения Китая на Тайвань

Sky News: глава МИД Тайваня Джозеф Ву назвал сроки вторжения Китая на остров

Китай может напасть на Тайвань в 2027 году. Об этом в интервью британскому каналу Sky News заявил глава МИД острова Джозеф Ву.

Тайваньский дипломат связал возможное вторжение с переизбранием нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина на четвертый срок в 2027 году.

«Говоря о ситуации в Китая, можно видеть, что экономика страны идет на спад, люди недовольны, бизнес в сфере недвижимости, похоже, тает на глазах», — сказал министр.

По словам Джозефа Ву, китайский лидер за неимением реальных достижений в экономике и политике страны во время своего председательства постарается отвлечь внимание китайцев от внутренних проблем вторжением на Тайвань.

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон отмечает активное движение военных судов китайской армии вокруг Тайваня.