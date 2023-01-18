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11:00, 18 января 2023Бывший СССР

Число погибших в результате падения вертолета под Киевом возросло

В полиции сообщили, что число погибших при падении вертолета в Броварах возросло до трех

Фото: Telegram-канал Magnolia TV

Число погибших в результате падения вертолета возле детского сада в городе Бровары под Киевом возросло до трех. Об этом сообщил начальник Броварского управления полиции Кирилл Самойленко, передает ТАСС.

Ранее Национальная полиция Украины сообщала об одном погибшем, также известно о пяти пострадавших. По предварительным данным, среди них нет детей.

О падении вертолета в Броварах стало известно утром 18 января. По данным украинских СМИ, местные жители слышали взрыв. В результате падения начался пожар.

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Алевтина Запольская
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