Бывший военный чиновник США предложил Украине способы получить больше самолетов

Бывший военный чиновник США Фишер предложил Киеву взять самолеты США в аренду

Бывший военный чиновник США Джеффри Фишер предложил Украине несколько способов получить больше военных самолетов для ведения боевых действий. Цитату приводит издание Newsweek.

Он предложил Министерству обороны Украины рассмотреть возможность использования недавних инициатив Пентагона для увеличения поставок самолетов: в том числе, речь идет о программе, в рамках которой учебные авиационные эскадрильи можно передать «на аутсорсинг» нескольким частным компаниям. Они смогут не только проводить обучение пилотов, но и предоставить боевые самолеты.

Фишер предположил, что это также позволит Киеву брать самолеты США в аренду. Он писал, что «сдача в аренду» оборудования не только избавит от необходимости находить где-то технику, но и вынудить частные компании предоставить свой высококвалифицированный экипаж по приемлемой цене.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

