Во Франции пожаловались на рост цен цен из-за санкций против России

Французский депутат Лоро заявила о росте цен в еврозоне из-за антироссийских санкций

Отказ Франции от импорта российского энергосырья спровоцировал кризис во всей еврозоне и, в частности, сказался на жизни французов, которые столкнулись с ростом цен на энергоносители, заявила депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро. Текст письма парламентария на имя министра энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше оказался в распоряжение «Ленты.ру».

«Мадам Мари-Франс Лоро спрашивает министра энергетического перехода [Аньес Панье-Рюнаше] о новом энергетическом кризисе, частично вызванным финансовыми санкциями против России, с которым столкнулись французы. Россия всегда продавала Франции свое энергетическое сырье по очень хорошим ценам. Однако (...) против России были приняты пакеты экономических санкций», — говорится в тексте обращения.

Вводя санкции в отношении России, санкции вводятся также и против французов, которые сталкиваются с ними ежедневно, в частности, со взрывном ростом цен на энергоносители

Мари-Франс Лоро депутат Национального собрания Франции

В связи с этим, как объяснила депутат, Франция вынуждена закупать нефть, газ и электроэнергию у других стран по «запредельным» ценам. Лоро пояснила, что Париж вынужден импортировать сланцевый газ из США, так как его добыча на территории Европы запрещена по экологическим причинам: к концу 2022 года была остановлена работа 32 из 56 ядерных реакторов, отметила она.

«В этом году Франция впервые за 42 года стала нетто-импортером электроэнергии, в частности, с немецких угольных электростанций. В начале 2023 года почти половине французских компаний придется продлевать свои контракты на поставку, что приведет к неустойчивому повышению их тарифов и поставит под угрозу деятельность многих из них», — уточняется в письме на имя главы французского Минэнергоперехода.

Парламентарий также напоминает о том, что 5 февраля 2023 года вступает в силу европейское эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. По ее словам, у этого решения будут самые негативные последствия для французской экономики.

«С 5 февраля 2023 года вступит в силу европейское эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. Это приведет к дальнейшему росту цен на газойль, основным импортером которого является Франция. И наоборот, по причинам географической изоляции Венгрия, Словакия и Чехия освобождены от эмбарго и продолжают импортировать российскую нефть по трубопроводу. Таким образом защищаются экономические интересы этих государств», — заявила депутат.

Поэтому Лоро спрашивает министра, почему Франция не отменяет эмбарго на поставки энергетического сырья из Россию, чтобы защитить французов от европейского энергетического кризиса Мари-Франс Лоро депутат Национального собрания Франции

Ранее экономике ЕС в 2023 году предрекли спад из-за энергетического кризиса. Согласно мнениям 37 опрошенных экспертов, высокий уровень инфляции и дефицит энергоресурсов в Европе приведут к сокращению производства. Кроме того, по словам опрошенных специалистов, в еврозоне обострится ситуация на рынке труда.