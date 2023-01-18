Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:01, 18 января 2023Экономика

Во Франции пожаловались на рост цен цен из-за санкций против России

Французский депутат Лоро заявила о росте цен в еврозоне из-за антироссийских санкций
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Отказ Франции от импорта российского энергосырья спровоцировал кризис во всей еврозоне и, в частности, сказался на жизни французов, которые столкнулись с ростом цен на энергоносители, заявила депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро. Текст письма парламентария на имя министра энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше оказался в распоряжение «Ленты.ру».

«Мадам Мари-Франс Лоро спрашивает министра энергетического перехода [Аньес Панье-Рюнаше] о новом энергетическом кризисе, частично вызванным финансовыми санкциями против России, с которым столкнулись французы. Россия всегда продавала Франции свое энергетическое сырье по очень хорошим ценам. Однако (...) против России были приняты пакеты экономических санкций», — говорится в тексте обращения.

Вводя санкции в отношении России, санкции вводятся также и против французов, которые сталкиваются с ними ежедневно, в частности, со взрывном ростом цен на энергоносители

Мари-Франс Лородепутат Национального собрания Франции

В связи с этим, как объяснила депутат, Франция вынуждена закупать нефть, газ и электроэнергию у других стран по «запредельным» ценам. Лоро пояснила, что Париж вынужден импортировать сланцевый газ из США, так как его добыча на территории Европы запрещена по экологическим причинам: к концу 2022 года была остановлена работа 32 из 56 ядерных реакторов, отметила она.

«В этом году Франция впервые за 42 года стала нетто-импортером электроэнергии, в частности, с немецких угольных электростанций. В начале 2023 года почти половине французских компаний придется продлевать свои контракты на поставку, что приведет к неустойчивому повышению их тарифов и поставит под угрозу деятельность многих из них», — уточняется в письме на имя главы французского Минэнергоперехода.

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Парламентарий также напоминает о том, что 5 февраля 2023 года вступает в силу европейское эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. По ее словам, у этого решения будут самые негативные последствия для французской экономики.

«С 5 февраля 2023 года вступит в силу европейское эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. Это приведет к дальнейшему росту цен на газойль, основным импортером которого является Франция. И наоборот, по причинам географической изоляции Венгрия, Словакия и Чехия освобождены от эмбарго и продолжают импортировать российскую нефть по трубопроводу. Таким образом защищаются экономические интересы этих государств», — заявила депутат.

Поэтому Лоро спрашивает министра, почему Франция не отменяет эмбарго на поставки энергетического сырья из Россию, чтобы защитить французов от европейского энергетического кризиса

Мари-Франс Лородепутат Национального собрания Франции

Ранее экономике ЕС в 2023 году предрекли спад из-за энергетического кризиса. Согласно мнениям 37 опрошенных экспертов, высокий уровень инфляции и дефицит энергоресурсов в Европе приведут к сокращению производства. Кроме того, по словам опрошенных специалистов, в еврозоне обострится ситуация на рынке труда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет отношения США и НАТО
Володин ответил на слова главы СНБО Украины о подготовке к войне до СВО
Mars захотела продать завод в Подмосковье
Премьер Нидерландов призвал Зеленского к переговорам с Россией
Стал известно об ускоренной подготовке Турции к созданию «газового хаба»
Женщина узнала один ингредиент блюд свекрови и выгнала ее из дома
В российском городе новорожденный умер после еды
Канадский хоккеист рассказал о сложностях жизни в России
Швейцария запретила реэкспорт своего оружия на Украину
Жительница Москвы назвала заставившую ее уехать из провинции причину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.