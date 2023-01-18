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13:43, 18 января 2023Россия

Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе

Путин заявил, что действия России являются попыткой прекратить войну в Донбассе

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Все, что делает Россия в настоящее время, в том числе и СВО, — это попытка прекратить войну на территории республик Донбасса. Об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками заявил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию мероприятия ведет KP.RU на YouTube-канале.

По словам главы государства, боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) не прекращались с 2014 года. Там применяли тяжелую технику, артиллерию, танки и авиацию, заявил Путин.

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«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота. Глава государства считает, что сложившуюся на Украине и на Донбассе ситуацию страны Запада долгое время предпочитали не замечать.

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Анастасия Шейкина
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